UFFICIALE: Rimini, rinnovo annuale per Montanari

Il Rimini F. C. comunica di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Andrea Montanari anche per la stagione 2018-19. Nel campionato appena concluso il centrocampista ha collezionato 30 presenze con la casacca a scacchi.

IANDREA MONTANARI RESTA IN BIANCOROSSO

Il Rimini F. C. comunica di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Andrea Montanari anche per la stagione 2018-19. Nel campionato appena concluso il centrocampista ha collezionato 30 presenze con la casacca a scacchi. pic.twitter.com/PQ10d3wHEx

— Rimini Football Club (@ClubRimini) 5 giugno 2018