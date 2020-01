Fonte: news.riminifc.it/

© foto di Giuseppe Scialla

Il Rimini F. C. rende nota l’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto con Giorgio Lionetti, centrocampista classe ’98. A Giorgio il ringraziamento per la professionalità sempre dimostrata durante i mesi in biancorosso e un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.