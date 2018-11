UFFICIALE: Rimini, risoluzione consensuale con Serafini

Fonte: http://www.riminifc.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Rimini F. C. rende nota la risoluzione consensuale, avvenuta in data odierna, del rapporto con il centrocampista Matteo Serafini. Al calciatore il ringraziamento della società per la serietà sempre dimostrata in questi mesi e l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni.