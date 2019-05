UFFICIALE: Rimini, Tamai non sarà il direttore sportivo il prossimo anno

Fonte: http://news.riminifc.it

© foto di Angelo Palmas

Il Rimini F. C. rende noto che, dopo tre anni di collaborazione, dalla prossima stagione il signor Pietro Tamai non sarà più il direttore sportivo della società biancorossa. Accanto al ringraziamento per l’importante contributo fornito in occasione delle due promozioni consecutive conseguite, il presidente Giorgio Grassi intende esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per l’onestà manifestata da Tamai lo scorso 24 marzo, nel dopogara Virtus Verona-Rimini. Medesimo riconoscimento meritano le assunzioni di responsabilità relative sia all’allestimento della rosa partecipante all’attuale campionato di Serie C che ai tre avvicendamenti stagionali alla guida tecnica della prima squadra. Con gratitudine per l’impegno profuso, il Rimini F. C. e il presidente Giorgio Grassi formulano a Pietro Tamai i più sinceri auguri per il prosieguo del proprio percorso professionale e rinnovano i sentimenti di stima e amicizia che da sempre ne hanno caratterizzato il rapporto.