UFFICIALE: Rimini, Tompte saluta. C'è l'Avellino nel futuro

© foto di Angelo Palmas

"Il Rimini F. C. comunica di avere svincolato l’attaccante ghanese, classe ’99, Eleoenai Tompte. A Leo, che nell’anno e mezzo di permanenza nella famiglia biancorossa si è sempre distinto per la professionalità, la serietà e il grande impegno profusi, specie nei lunghi mesi passati ad attendere si concludesse l’iter burocratico necessario al tesseramento, il Rimini F. C. tutto augura le migliori fortune professionali e personali". Con questa nota il club romagnolo ha annunciato l'addio dell'esterno di centrocampo che con tutta probabilità verrà tesserato dall'Avellino in Serie D.