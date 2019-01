© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Robur Siena comunica di aver ceduto al Rieti, in prestito fino al termine della stagione, il calciatore Matteo Brumat. Classe 1995, Brumat nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia bianconera per un totale di 30 presenze. A Matteo va l’in bocca al lupo da parte della società in vista di questa nuova avventura.