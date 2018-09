© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l’annuncio a sorpresa del vice presidente Federico Trani al termine della presentazione della squadra, Nicola Belmonte è ufficialmente un giocatore della Robur Siena. Difensore, classe 1987, Belmonte ha giocato stabilmente dalla stagione 2005/2006 in serie A e in serie B, con 56 presenze nella massima serie e 161 nella serie cadetta (con 7 gol realizzati). Per Nicola, che ha firmato un contratto triennale con la Robur, si tratta di un ritorno dopo le stagioni 2008/2009, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, nelle quali ha vestito la maglia bianconera. Nella sua carriera ha militato anche nella fila di Melfi, Bari, Udinese, Catania e Perugia.