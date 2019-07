© foto di Federico De Luca

Lorenzo Migliorelli è un nuovo giocatore della Robur Siena. Terzino sinistro che all’occorrenza può giocare sulla fascia destra, arriva in prestito dall’Atalanta. Migliorelli è cresciuto nel settore giovanile degli orobici, collezionando in Primavera oltre 50 presenze. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Venezia fino a gennaio, prima di trasferirsi alla Virtus Entella, con la quale è sceso in campo in 7 occasioni tra campionato e Coppa.