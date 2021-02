ufficiale Sambendettese, primo contratto da Pro fino al 2023 per Patrick Enrici

vedi letture

La SS. Sambenedettese comunica di aver sottoscritto l’accordo fino al 30 giugno 2023 con il difensore Patrick Enrici. Classe 2001, Enrici firma il suo primo contratto da professionista grazie al club rossoblù che punta sul talento del giovane calciatore.

“Sono contentissimo – ha detto Patrick -: subito dopo la firma ho chiamato la mia famiglia per dare loro la notizia. Sono felice anche e soprattutto per mia mamma che mi ha seguito e mi segue con grande affetto e mi sostiene nonostante la lontananza. E’ una soddisfazione enorme per me aver firmato il mio primo contratto da professionista grazie alla Samb: ringrazio il presidente e il direttore per la fiducia che hanno riposto in me e non vedo l’ora di ripagarla sul campo”.