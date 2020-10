ufficiale Sambenedettese a sorpresa: esonerato mister Montero

Nonostante solo ieri il presidente Domenico Serafino avesse escluso un ribaltone in panchina, attraverso una nota ufficiale, la Sambenedettese comunica di aver sollevato Paolo Montero dall’incarico di allenatore della Prima squadra. Come da comunicato, "la Samb ringrazia Montero per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera.

L’allenamento odierno sarà guidato da Flavio Giampieretti".