ufficiale Sambenedettese, biennale per il centrocampista argentino Chacon

Attraverso una nota ufficiale, la Sambenedettese comunica che Santiago Chacon, centrocampista offensivo classe '92, vestirà la maglia rossoblù per le prossime due stagioni.

"Sono molto felice di essere arrivato alla Samb e della fiducia che il presidente Serafino ha riposto in me. Lo scorso anno sono arrivato a Bangor per volere dello stesso presidente che mi aveva notato in passato e visto che mi ha voluto qui in Italia ritengo sia stato soddisfatto delle mie prestazioni in Galles. Vorrei dare il mio fattivo contributo per raggiungere obiettivi importanti con la Samb: non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e di lavorare con una leggenda del calcio come Montero”, queste le parole dell'argentino dopo la firma.