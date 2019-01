UFFICIALE: Sambenedettese, in prestito D'Ignazio dal Napoli

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Sambenedettese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luigi D’Ignazio. Il difensore, classe 1998, arriva in rossoblu con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. D’Ignazio, di proprietà del Napoli, nella stagione in corso ha già vestito la casacca del Bari in Serie D.