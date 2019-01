UFFICIALE: Sambenedettese, in prestito Scalera dal Pescara

La Sambenedettese comunica di aver acquisito dal Pescara il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Scalera. Il terzino, classe 1998, arriva in rossoblu con la formula del prestito fino al termine della stagione attuale e nella mattinata di domani sosterrà le visite mediche. Scalera, cresciuto calcisticamente nel Bari, ha vestito la maglia azzurra collezionando diverse presenze in tutte le nazionali giovanili e partecipando anche al mondiale Under 20 nel 2017 in Korea (5 presenze e 1 assist)