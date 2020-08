ufficiale Sambenedettese, non solo Maxi Lopez. In attacco ecco anche Nocciolini

Attraverso una nota ufficiale, la Sambenedettese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto (in caso di promozione) le prestazioni sportive dell'attaccante Manuel Nocciolini, proveniente dal Parma.

“Finalmente sono approdato alla Samb. Sono stato vicino ai rossoblù per ben due volte e oggi sono davvero felice di poter far parte di questo progetto ambizioso. Giocare in questa piazza per me è qualcosa di incredibile e spero che presto decidano di riaprire gli stadi perché non vedo l'ora di poter esultare sotto la Curva con i miei compagni: sono sempre stato colpito ogni volta che venivo al Riviera da avversario dallo Stadio e dalla tifoseria. Un tifo che ti accompagna e che ti spinge e non vedo l'ora di essere trascinato da questa passione: voglio dare tutto per questa maglia e dare il mio fattivo contributo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Il presidente mi ha fatto un'ottima impressione. Ci siamo salutati e mi ha dato il benvenuto”, queste le sue parole al momento della firma.