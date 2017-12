UFFICIALE: Sambenedettese, rescinde il centrocampista Di Cecco

© foto di Roselli/LR Press

La S.S. Sambenedettese comunica che, in data odierna, il calciatore Domenico Di Cecco, centrocampista classe '83, ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava alla società rossoblù sino al 30 giugno 2018. La Società rossoblù ringrazia il calciatore per l'impegno profuso in questa prima parte di stagione augurandogli le migliori fortune professionali e personali.