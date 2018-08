UFFICIALE: Sambenedettese, rinnovo triennale di Miceli

Attraverso una nota ufficiale, la Sambenedettese comunica il rinnovo triennale del contratto che lega il club a Mirko Miceli. Il nuovo accordo con il difensore è fino a giugno del 2021.

13 agosto 2018