ufficiale Sambenedettese, risolto consensualmente il rapporto con Gelonese

Attraverso una nota ufficiale, la Sambenedettese comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il centrocampista Luca Gelonese.

"Voglio salutare tutti i tifosi, ringraziare la società di oggi e del passato e abbracciare i miei, ormai, ex compagni. Ho passato delle stagioni importanti che mi hanno fatto crescere come calciatore e come uomo e sarò sempre grato a questa piazza per quello che mi ha fatto vivere e per quello che mi ha dato”: questo il saluto del calciatore.