UFFICIALE: Santarcangelo, arriva Karel Zeman in panchina

Il Santarcangelo comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Karel Zeman che arriva in gialloblù con il secondo Francesco Renzoni. Sollevato dall’incarico l’allenatore in seconda Bruno Caneo che la società ringrazia per la professionalità e l’impegno.