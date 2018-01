UFFICIALE: Santarcangelo, arrivano i croati Lesiak e Spoljaric

Fonte: www.santarcangelocalcio.net

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Il Santarcangelo Calcio comunica l’ingaggio di Zoran Lesiak e Josip Spoljaric.

Entrambi e giocatori arrivano in prestito dall’Osijek sino a giugno 2018.

Zoran Lesiak difensore classe 1988 è sceso in campo per 106 volte nella massima serie croata e per 62 in quella slovena segnato in totale 11 gol con 12 assist. Nella stagione in corso ha indossato otto volte la maglia dell’Osijek in campionato e cinque nelle qualificazioni di Europa League.

Josip Spoljaric centrocampista offensivo classe 1997 è nato calcisticamente nella formazione dell’Osijek formazione con la quale ha anche esordito nella massima serie croata all’età di 17 anni collezionando a oggi 17 presenze con una rete segnata. In questa stagione è stato ceduto in prestito al Dugopolje che milita nella seconda serie croata scendendo in campo per 18 volte con sei reti segnate. Il nuovo centrocampista gialloblù nel 2014 è stato scelto come migliore giocatore under 17 della Croazia e ha indossato per sette volte la maglia della nazionale U19.