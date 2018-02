UFFICIALE: Santarcangelo, preso il centrocampista Di Santantonio

Fonte: santarcangelocalcio.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Santarcangelo Calcio comunica di aver perfezionato l’ingaggio del centrocampista classe 1995 Enzo Di Santantonio. Il nuovo giocatore gialloblù, nato in Francia e con nazionalità anche italiana, sino a gennaio ha vestito la maglia del Brescia con 5 presenze in Serie B nella prima parte di stagione. Cresciuto nelle giovanili del CS Sedan Ardennes, Enzo Di Santantonio nel 2013 è passato alle giovanili del Genoa, poi nel 2014 ha esordito tra i professionisti con la maglia del Mantova, che ha indossato per tre anni con 84 presenze in Serie C.

Il centrocampista, che ha firmato con il Santarcangelo un contratto sino a giugno 2019, sarà presentato dall’amministratore delegato Vlado Borozan, giovedì 22 febbraio alle ore 14:30 nella sala stampa dello stadio Valentino Mazzola.