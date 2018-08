UFFICIALE: Sicula Leonzio, arriva l'esterno offensivo Sainz-Maza

Fonte: http://siculaleonzio.it/

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo spagnolo Miguel Angel Sainz-Maza è un nuovo rinforzo della Sicula Leonzio. L’esterno offensivo ha sottoscritto con la società bianconera un contratto annuale.

Prodotto della celebre cantera del Barcellona con cui ha giocato nella squadra B in segunda division, Sainz Maza, classe 1993 (del 6 gennaio), è approdato appena ventenne in Italia: nel 2013/2014 ha vestito la maglia della Reggina. Poi il passaggio al Foggia, squadra che ha caratterizzato la prima parte della sua carriera. Con i rossoneri pugliesi si è imposto come giocatore di livello per la categoria, collezionando in tre anni vari successi: Coppa Italia e Supercoppa di Lega, fino alla promozione in B nel 2016/2017, condita da 28 presenze, 3 reti e 4 assist. La scorsa estate è passato al Pordenone, sempre in C e ha chiuso la stagione a Pisa. A fine campionato, il ritorno al Foggia per fine prestito. Adesso, a 25 anni, il passaggio a titolo definitivo alla Sicula Leonzio.

“Sono venuto qui con tanta voglia perché affascinato da un progetto serio. La società – ha dichiarato il giocatore – mi ha preso per dare il mio contributo e sono convinto di poter essere utile alla causa. Ho fatto tanta esperienza in serie C, ho 25 anni e spero che questa sia un’occasione importante per dimostrare tutte le mie qualità. Il mio ruolo ideale? Esterno d’attacco o trequartista, poi ovviamente deciderà il mister”.