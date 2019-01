Fonte: http://siculaleonzio.it

La Sicula Leonzio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’US Lecce per il passaggio in bianconero a titolo temporaneo del centrocampista Linas Megelaitis e dell’esterno alto Edgaras Dubickas.

Megelaitis, lituano, classe 1998, si trasferisce in Italia, alla Pro Vercelli, nel 2015. A fine mercato estivo 2016 viene tesserato dal Latina, dove gioca nella squadra Primavera. Il 18 maggio 2017 debutta in prima squadra. Messo sotto contratto dal club lituano dello Švyturys Marijampolė, nel 2017 si trasferisce al Lecce. Gioca nella nazionale Under 21 del suo Paese d’origine.

Dubickas è anch’egli lituano, del 1998. Dopo aver iniziato in Patria e nel Crotone, arriva al Lecce nel 2017. Gioca e segna nella coppa Italia di serie C. Nella stagione in corso, esordisce con la maglia salentina in serie B. Anche Dubickas gioca nella nazionale under 21 lituana.