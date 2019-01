UFFICIALE: Sicula Leonzio, ceduti in prestito i baby Brunetti e Sidibe

La Sicula Leonzio ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, il difensore Angelo Brunetti (classe 2000) alla società Castrovillari Calcio, militante nel campionato di serie D.

Sempre a titolo temporaneo, il centrocampista Aboubacar Sidibe (classe 2000) si trasferisce alla società A.S.D. Città di Acireale (serie D). Per i due giovani di proprietà della Sicula Leonzio, che finora in bianconero hanno collezionato solamente una presenza in Coppa Italia di Serie C, la possibilità di mettersi in luce in un campionato importante.