UFFICIALE: Sicula Leonzio, esonerato il tecnico Grieco

© foto di Cristian Costantino

La Sicula Leonzio rende noto di aver sollevato dai rispettivi incarichi l’allenatore della prima squadra Vito Grieco, l’allenatore in seconda Luca Salvalaggio e l’allenatore dei portieri Maurizio Bonfatto. Il Club intende ringraziare il tecnico e lo staff per l’attività sin qui svolta e augura loro i migliori successi professionali. La guida della prima squadra è affidata provvisoriamente a Pierpaolo Alderisi, che dirigerà oggi, giovedì 24 ottobre, la seduta d’allenamento in vista della trasferta di domenica contro la Viterbese.

Nelle prossime ore verranno annunciate novità relative alla composizione del nuovo staff tecnico.