La Sicula Leonzio ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto con Emanuele Polverino. L'estremo difensore napoletano era in predicato di lasciare il club bianconero che proprio in questi minuti ha ufficializzato il divorzio con il giocatore, classe '97, impiegato soltanto in quattro occasioni in questa stagione. Polverino lascia i lentinesi dopo quattro stagioni.