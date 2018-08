UFFICIALE: Siena, arriva Zanon in prestito dalla Fiorentina

© foto di Federico De Luca

Luca Zanon è un nuovo giocatore del Siena. Difensore classe 1996, Zanon arriva in prestito dalla Fiorentina e ha disputato l’ultima stagione nella Ternana, collezionando 7 presenze in serie B, categoria nella quale ha vestito la maglia della Virtus Entella in 5 occasioni. Nella stagione 2016/2017, con la Pistoiese, ha all’attivo 23 presenze in Serie C.