UFFICIALE: Siracusa, mister Pagana si dimette: "Decisione irrevocabile"

Pescara, Crecco: "Siamo una grande squadra, dispiace per il pari"

Serie B, la classifica: Pescara solo in testa grazie al pari in extremis

Le pagelle del Foggia - Bene la difesa, Chiaretti migliore in campo

Palermo, Jajalo: "Sento la fiducia della gente. Spirito giusto per la A"

Cosenza, Braglia: “Il pareggio non esiste, ha sbagliato l’arbitro”

Padova, Bisoli sulla graticola. In giornata la decisione del club

Spezia, ancora sirene per Okereke. C'è anche l'Eibar

Lecce, in arrivo il rinnovo di Cosenza fino al 2020

Pescara nel cuore. Maniero segna, ma non esulta

Foggia, prima gioia per Chiaretti. Davanti al suo ex pubblico

Il tecnico del Siracusa Peppe Pagana con una nota apparsa sui profili social della società siciliana ha annunciato di essersi dimesso dalla guida tecnica della squadra: "Questa mattina ho presentato alla società le mie dimissioni irrevocabili. Una scelta dolorosa ma che ritengo sia l'unica per il bene della squadra e della città. Spero che questa mia decisione serva soprattutto affinché la città si stringa attorno ai ragazzi che hanno bisogno di essere sostenuti. E non può esserci migliore sostegno dell'affetto dei tifosi e degli sportivi. Al Siracusa e alla società auguro i migliori successi"

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy