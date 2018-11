UFFICIALE: Siracusa, tesserati Bruno e Russini

Paul Pogba, ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di RMC a pochi giorni dalla sfida tra il suo Manchester United e la Juventus, che lo vedrà tornare per la prima volta da avversario allo Juventus Stadium: "Sarà un enorme piacere tornare, Torino è casa mia, è il posto in cui ho...

Cagliari, Passetti: "Barella non ha prezzo. Col Napoli rapporti cordiali"

Juve e Inter, ds Ajax: "De Jong e De Ligt non andranno via a gennaio"

Leicester, Ranieri al 'King Power' per addio a Vichai

Udinese, Pozzo non vuole vendere Scuffet a gennaio. Prestito possibile

Samp, primi test individuali sul campo per Defrel e Murru

Parma, i numeri dopo 10 turni: ultimo per tiri, precisione e possesso palla

Milan, sirene galattiche per Suso: il Real Madrid è pronto a muoversi

Serena: "Inter, Genoa banco di prova per il Barcellona"

Serie A, live dai campi - Chiellini e Berna a parte. Roma, Pastore in gruppo

Il Siracusa ha comunicato sui propri canali ufficiali il tesseramento del difensore centrale Luca Bruno , classe '96 già nella passata stagione in forza agli aretusei, e dell'attaccante Simone Russini , classe '96 ex di Alessandria, Paganese e Ternana.

