ufficiale Sud Tirol, rescissione consensuale col preparatore dei portieri Brivio

“F.C. Südtirol comunica la rescissione consensuale dell’accordo professionale con il preparatore dei portieri Pierluigi Brivio. La società ha accolto la richiesta dello stesso tecnico, determinata dalla stimolante offerta in ottica di crescita professionale ricevuta nei giorni scorsi. Il tecnico, 51 anni il 21 maggio prossimo, alle spalle ha una lunga carriera tra i pali, in serie A e B e con il Vicenza di Francesco Guidolin è stato protagonista della semifinale di Coppa delle Coppe contro il Chelsea di Vialli e Zola, persa in modo rocambolesco. Da tecnico dei portieri ha cominciato a Portogruaro nel 2010/2011 con mister Viviani, poi il Monza, fino al 2014, un anno all’Albinoleffe, prima del periodo all’Inter Primavera con mister Stefano Vecchi e, la scorsa estate, l’approdo in biancorosso. FC Südtirol augura a Pierluigi Brivio un futuro ricco di soddisfazioni e gratificazioni professionali, personali e di squadra". Con questa nota ufficiale il Sud Tirol ha annunciato la separazione con l'ex portiere che ora continuerà la propria carriera in Serbia con la Stella Rossa.