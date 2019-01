UFFICIALE: Sudtirol, Comper nuovo AD al fianco di Pfeifer

Fonte: http://www.fc-suedtirol.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

F.C. Südtirol Srl comunica che - nella riunione del 10 gennaio 2019 - il Consiglio di Amministrazione ha deliberato e ratificato la nomina di due Amministratori Delegati per il prossimo triennio. Alla conferma di Dietmar Pfeifer si è aggiunta la nomina in qualità di Amministratore Delegato anche del consigliere Gerhard Comper, che metterà a disposizione di F.C. Südtirol Srl la propria consolidata esperienza per lo sviluppo delle strategie future del Club.

Il C.d.A di F.C. Südtirol Srl augura buon lavoro ai due Amministratori Delegati.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è così composto:

Walter BAUMGARTNER - Presidente

Johann KRAPF - Vice Presidente Vicario

Roberto ZANIN - Vice Presidente

Dietmar PFEIFER - Amministratore Delegato

Gerhard COMPER - Amministratore Delegato

Werner GAMPER

Engelbert SCHALLER

Il Collegio Sindacale è così composto:

Markus KUNTNER – Presidente

Hannes PIRCHER

Rudolf STOCKER