UFFICIALE: Sudtirol, firma Procopio. Rescissione per Zanchi

© foto di Diego Fornero/Torinogranata.it

Nuovo colpo per il Sudtirol. Il club altoatesino ha appena ufficializzato l'arrivo in prestito del terzino classe '96 Matteo Procopio. L'ex Cremonese arriva dal Torino, club detentore del cartellino. Intanto arriva anche la rescissoione di Andrea Zanchi. L'esterno mancino romano, così come riportato dal sito ufficiale del club altoatesino, ha rescisso anticipatamente il suo contratto con la società biancorossa.