UFFICIALE: Sudtirol, Offredi ceduto alla Triestina

Fonte: http://www.fc-suedtirol.com

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

F.C. Südtirol comunica di aver ceduto a titolo definitivo a U.S. Triestina Calcio 1918 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Offredi, 30enne portiere bergamasco che lascia il club biancorosso dopo una stagione e mezza nella quale ha collezionato complessivamente 60 presenze, mantenendo la propria porta inviolata – col contributo dell'intera difesa, la seconda migliore del girone nello scorso campionato e fra le meno battute anche nella stagione in corso – in 29 partite.

F.C. Südtirol ringrazia Daniel Offredi per il validissimo contributo offerto in 18 mesi alla causa biancorossa, augurandogli contestualmente le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva.