UFFICIALE: Sudtirol, preso il portiere Nardi dalla Robur Siena

F.C. Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al termine della corrente stagione) da Robur Siena – col benestare di Parma Calcio 1913 che detiene il cartellino del calciatore - i diritti alle prestazioni sportive di Michele Nardi, che in carriera ha disputato una partita in serie B (col Parma) e 112 presenze in serie C, la quasi totalità delle quali a difesa della porta del Santarcangelo, nel quale ha militato per 12 stagioni consecutive (da luglio 2005 a giugno 2017), condividendone tre (triennio 2014-2017) con Paolo Bravo, al tempo direttore tecnico del club romagnolo ed ora direttore sportivo di F.C. Südtirol.

Nato a Cesena il 9 luglio 1986, Michele Nardi (182 cm di altezza x 76 kg di peso forma) è un portiere con qualificata esperienza in serie C e di grande affidabilità.

La sua prima esperienza in una prima squadra risale alla stagione 2004-2005, quando ha difeso in 15 partite la porta del Cattolica, in serie D.

Dalla stagione successiva è iniziata la sua lunga e gratificante militanza nel Santarcangelo, col quale è partito dalla serie D per poi conquistare in 12 stagioni consecutive di militanza (399 presenze complessive, di cui 107 in C1, 98 in C2 e 194 in serie D) due promozioni, segnatamente dalla D alla C2 nella stagione 2010-2011 e dalla C2 alla C1 nella stagione 2013-2014.

Acquistato nell'estate del 2017 dal Parma, è stato il secondo portiere dei Ducali nella scorsa stagione, collezionando una presenza in serie B in un Carpi – Parma 2-1 del 25 novembre 2017.

Nella stagione corrente, prima del suo trasferimento al Südtirol, è stato il secondo portiere della Robur Siena nel girone A di serie C, venendo impiegato da titolare in due partite di Coppa Italia-Tim Cup contro Sicula Leonzio e Virtus Entella.

F.C. Südtirol dà il benevenuto a Michele Nardi e gli augura una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia biancorossa.