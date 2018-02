UFFICIALE: Sudtirol, rinnovo biennale per mister Zanetti

Fonte: http://www.fc-suedtirol.com

F.C. Südtirol comunica di aver trovato la piena e soddisfacente intesa con il Sig. Paolo Zanetti, responsabile tecnico della prima squadra, e con il Sig. Alberto Bertolini, allenatore in seconda, per il rinnovo biennale dei rispettivi contratti, la cui scadenza è stata prorogata al 30 giugno 2020.

I nuovi accordi verranno ufficialmente ratificati domani, giovedì 22 febbraio, nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 11 al Four Points by Sheraton in via Bruno Buozzi 35 a Bolzano.

Nell'occasione verrà presentato anche l'incontro di cartello di questo sabato, 24 febbraio, contro la capolista Padova, che sarà ospite allo stadio Druso, con calcio d'inizio del match alle ore 14.30.