UFFICIALE: Sudtirol, rinnovo fino al 2023 per Tommaso Morosini

Fonte: www.fc-suedtirol.com

© foto di Alessandro Mazza

F.C. Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Tommaso Morosini. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine di questa stagione. Il centrocampista biancorosso ha firmato un rinnovo triennale, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2023.

Il 28enne centrocampista nativo di Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, 185 cm per 70 kg di peso forma, milita nell’F.C. Südtirol per la seconda stagione consecutiva, ovvero dal giugno 2018.

Dopo il debutto in serie con l’Albinoleffe nella stagione 2008-2009, Tommaso Morosini, ha giocato a Prato in C2 la stagione 2010-2011 (19 presenze), per poi trasferirsi al Bassano l’anno dopo (20 presenze, 2 reti), quindi Ascoli, in B (16 presenze, una rete) nel 2012-2013 per passare nel gennaio 2014 al Catanzaro in C1: 8 presenze in C1 in quella stagione e 7 nella successiva in serie C. Poi il Savona in C (10 gettoni) e due stagioni in D alla Virtus Bergamo: 35 presenze e 4 reti nel 2015-2016, 28 presenze e 8 reti la stagione seguente. Nel 2017-2018 la C a Piacenza (20 presenze, 3 reti). Lo scorso anno 32 gettoni in biancorosso con 4 reti. Quest’anno, Tommaso Morosini, ha messo a segno 3 reti nelle prime 5 giornate di campionato, dopo essere stato protagonista assoluto in Coppa Italia – Lega serie A con un gol in tutte e tre le partite disputate: Fasano, al Druso, Entella a Chiavari e Udinese alla Dacia Arena di Udine.

F.C. Südtirol è fiero di avere rinnovato il contratto al suo centrocampista e gli augura un prosieguo di carriera in maglia biancorossa ricco di soddisfazioni, personali e – naturalmente – di squadra.