UFFICIALE: Sudtirol, risoluzione per il preparatore atletico Trentin

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Sudtirol ha comunicato la risoluzione anticipata del rapporto col preparatore atletico Fabio Trentin, che lascia il club altoatesino dopo sei stagioni per raggiungere Stefano Vecchi nella sua nuova avventura in B a Venezia. "FC Südtirol comunica la risoluzione anticipata del contratto di lavoro con il preparatore atletico Fabio Trentin, che ha prestato servizio in seno al club biancorosso per sei stagioni consecutive, tre delle quali (2012-2013, 2013-2014 e 2017-2018) nobilitate dal raggiungimento delle Final Four dei playoff di serie C. FC Südtirol ringrazia Fabio Trentin per l'eccellente lavoro svolto - con competenza, dedizione, disponibilità e senso di appartenenza al Club – augurandogli le migliori fortune per la nuova opportunità professionale in serie B col Venezia FC di mister Stefano Vecchi, ex allenatore biancorosso nella stagione 2012/2013", si legge.