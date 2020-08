ufficiale Sudtirol, tra i pali ecco Poluzzi. Accordo biennale

vedi letture

Attraverso una nota ufficiale, il Sudtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Giacomo Poluzzi, portiere classe '88 che si è legato al club biancorosso con un accordo biennale, ovvero sino al 30 giugno 2022. Poluzzi ha militato in forza alla Virtus Francavilla, in serie C girone C, nella scorsa stagione, raggiungendo i playoff.