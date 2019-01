© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Taranto comunica che sono stati risolti consensualmente, in data odierna, i contratti con i tecnici Michele Cazzarò e Vincenzo Murianni a cui vanno i più sentiti ringraziamenti per la disponibilità e la professionalità dimostrate nel corso del rapporto di collaborazione con la società ionica. A Cazzarò ed a Murianni il Taranto augura i migliori successi lavorativi per il futuro.