UFFICIALE: Teramo, cambia il DS. Via Repetto, ecco Sandro Federico

La S.s. Teramo Calcio rende noto di aver interrotto in data odierna il rapporto di lavoro con Giorgio Repetto.

La società, nel ringraziarlo per la professionalità mostrata in questi mesi, gli augura le migliori fortune professionali e umane.

Si comunica, nel contempo, che il ruolo di Direttore sportivo è stato affidato al 46enne Sandro Federico, già Ds in passato di Siena, Arezzo, Chieti, Carrarese e Sambenedettese.