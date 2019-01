UFFICIALE: Teramo, contratto fino a giugno per Polak

© foto di Giuseppe Scialla

Attraverso il proprio sito, il Teramo comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore centrale Jan Polak. Classe 1989, nativo di Liberec (Repubblica Ceca), Polak si è legato al club di via Irelli fino al prossimo 30 giugno. Il neo-difensore biancorosso è cresciuto calcisticamente nello Slovan, la squadra della sua città, disputando successivamente cinque campionati nella massima serie ceca, vestendo anche le maglie di Viktoria Plzen e Usti Nad Labem, e due in Polonia con il Piast Gliwice, prima di conoscere l’Italia con la Juve Stabia, la Cremonese e, nella stagione scorsa, con la Casertana, scendendo in campo complessivamente in 102 occasioni, con l’aggiunta di due marcature.