UFFICIALE: Teramo, dal Novara arriva il portiere Pacini

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La S.s. Teramo Calcio rende noto l'arrivo in chiusura di mercato del portiere Francesco Pacini, classe 1995, dal Novara Calcio.

Pacini, invece, con i suoi 191 centimetri d’altezza, si è formato nelle giovanili dell’Empoli, per poi trasferirsi prima a Poggibonsi in D e, successivamente, al Novara per quattro annate, con la parentesi di Trapani vissuta nella stagione passata.