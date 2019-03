UFFICIALE: Teramo, Gomis rinnova fino al 2020

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Teramo ha annunciato di aver prolungato di una stagione il contratto del portiere Lys Gomis, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2020. La società, - si legge in una nota ufficiale - nella persona del Presidente Campitelli, con questo piccolo gesto, ha inteso mostrare tutta la propria vicinanza all’uomo Gomis, prima che al giocatore, dopo il tremendo infortunio patito ieri allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” nel match con l’Albinoleffe, nel pieno convincimento che Lys tornerà a calcare i campi di gioco il prima possibile e da autentico protagonista, come fatto sinora e come testimoniato dallo straordinario affetto mostrato dalla città.