ufficiale Teramo, Massimo Paci nuovo tecnico. Contratto annuale con opzione

vedi letture

Il Teramo rende noto di aver scelto Massimo Paci come nuovo allenatore. Classe 1978, nativo di Fermo, diciotto stagioni da calciatore professionista alle spalle per circa 400 presenze totalizzate, quasi la metà delle quali vissute in Serie A con le maglie di Juventus, Lecce, Ascoli, Parma, Novara e Siena, Paci ha iniziato il suo percorso da allenatore con un biennio vincente nel campionato regionale marchigiano di Eccellenza, con conseguenti promozioni ottenute sia nel 2016/17 con la Civitanovese, che l’anno seguente con il Montegiorgio. In seguito ha vissuto due annate in Serie D, prima con lo stesso team rossoblu, quindi nel torneo appena archiviato a Forlì, chiudendo all’ottavo posto e con la miglior difesa del girone. Paci, che ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per un’altra stagione, verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni agli organi d’informazione e sarà accompagnato nella sua esperienza abruzzese dal vice Roberto Guana e dal preparatore atletico Riccardo Cantarini.