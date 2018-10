UFFICIALE: Teramo, Maurizi è il nuovo allenatore

TMW - Milan-Bonaventura, dopo il derby summit per il rinnovo

Giacomo Bonaventura e il Milan, avanti insieme. Dopo il derby, quindi la prossima settimana, possibile summit per il rinnovo del contratto fino al 2022. Contatti in corso da mesi, il Milan lavora per blindare il suo centrocampista. Bonaventura pronto a sposare la causa rossonera,...