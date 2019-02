UFFICIALE: Teramo, preso lo svincolato Armeno in difesa

© foto di Giuseppe Scialla

La S.s. Teramo Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Armeno. Classe 1994, fluidificante mancino, ha iniziato la corrente annata sportiva nel Novara e, in precedenza, ha vestito le maglie di Reggina, Matera e, per quattro stagioni consecutive (dal 2012 al 2016), Ischia, timbrando complessivamente 112 presenze in C e 3 in B.