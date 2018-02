UFFICIALE: Teramo, tesserato il difensore Andrea Rossi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La S.s. Teramo Calcio comunica di aver ratificato l’accordo contrattuale con il calciatore Andrea Rossi. Classe 1986, il nuovo difensore esterno mancino biancorosso è cresciuto nelle Giovanili della Juventus, trasferendosi a Siena dal 2006/07 e per sei annate consecutive, tra la massima serie e quella cadetta, per poi scendere in campo sempre in Serie B nelle successive cinque stagioni e mezzo, vestendo le maglie di Cesena, Bari, Latina, Salernitana, Brescia, Ternana e Pescara, con cui ha iniziato l’attuale campionato.