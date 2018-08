UFFICIALE: Teramo, torna l'esterno Ventola in prestito dal Pescara

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Teramo ha comunicato il ritorno in maglia biancorossa dell'esterno difensivo Christian Ventola, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019, dal Pescara. Dopo essersi formato nella cantera biancazzurra, nonostante la giovane età, Ventola può già vantare 63 presenze e 4 reti in Serie C, nella stagione 2016/17 con la maglia della Maceratese, in quella appena archiviata, proprio con la casacca del Diavolo, scendendo in campo da titolare in ventisette occasioni. Ventola raggiungerà domani il “Bonolis” e si metterà subito a disposizione dello staff tecnico.