UFFICIALE: Ternana, biennale per l'attaccante Marilungo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Ternana ha acquisito le prestazioni sportive del calciatore Guido Marilungo. L’attaccante marchigiano, classe ’89, si è legato alle Fere con un contratto biennale. Marilungo, lo scorso anno allo Spezia, ha vestito in carriera anche le maglie di Lecce, Atalanta, Sampdoria, Cesena, Virtus Lanciano ed Empoli. Per lui anche 8 presenze tra nazionali Under 20 e 21, con due reti all’attivo.