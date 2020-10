ufficiale Torino, il giovane Oukhadda ceduto a titolo definitivo al Gubbio

vedi letture

As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito da Torino Fc a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Shady Oukhadda centrocampista nato ad Abano Terme il 17 Gennaio 1999.

Oukhadda all'età di 8 anni entra nel settore giovanile del Padova e resta con i biancoscudati fino all'estate del 2015 quando il Torino riesce ad acquistarlo battendo la concorrenza di numerose squadre. Shady si impone con i granata per la sua duttilità tattica e ricopre diversi ruoli, difensore centrale, terzino destro ed ovviamente mezzala. Con il Torino vince la Coppa Italia 2017-2018 e sfruttando la doppia nazionalità ( I suoi genitori sono di origine marocchina) arriva a disputare diverse gare con le nazionali giovanili del Marocco e diventa anche capitano dell'Under 20. Nella stagione 2018-2019 la sua prima esperienza in Lega Pro con l'Albissola (dove in campionato disputa ben 31 gare) e nella scorsa stagione seconda esperienza alla Robur Siena (con 21 gare disputate).