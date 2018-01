UFFICIALE: Trapani, arriva l'attaccante Campagnacci

Fonte: www.trapanicalcio.it/

La Società Trapani Calcio comunica di avere perfezionato l’ingaggio di Alessio Campagnacci, proveniente a titolo temporaneo dalla Robur Siena.

Centravanti ambidestro classe 1987, Campagnacci cresce nelle giovanili della Julia Spello, squadra della sua città, per poi passare nel 2005 al Perugia. Con i grifoni debutta in C1 collezionando 10 presenze nella stagione 2005-06. L’anno seguente passa in prestito al Tolentino in Serie D (30 gare giocate e 5 reti). Inizia il campionato 2007-08 nuovamente al Perugia (1 presenza), ma a gennaio 2008 passa al Giulianova in C2 dove sigla 5 gol in 13 partite. Campagnacci poi torna ancora al Perugia e fino al gennaio 2009 inanella 9 presenze ed 1 gol in serie C1. Chiude la stagione 2008-09 alla Sangiovannese in C2 con 3 reti siglate su 13 match giocati. Nel 2009-10 veste di nuovo la maglia del Giulianova, stavolta in C1, e mette a segno 9 gol su 26 gare. Dal 2010 al 2013 disputa 83 partite totali (condite da 11 reti) con la Reggina in serie B. Prima del passaggio al Benevento, con i campani disputa tre stagioni e mezzo dal 2013 al gennaio 2017: 83 presenze totali (con 6 gol) in Lega Pro e la storica promozione in Serie B del 2015-16. Nella serie cadetta con “le streghe” disputa solo una partita e a gennaio 2017 approda alla Robur Siena in Lega Pro. Per lui 4 gare giocate nei primi sei mesi in maglia bianconera e 14 presenze e 2 reti nella stagione in corso.